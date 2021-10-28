Кабмін України має намір спрямувати 1 млрд грн на покращення якості питної води 2022 року - Шмигаль

Український уряд 2022 року планує спрямувати 1 млрд грн із бюджету на фінансування програми щодо покращення якості питної води у країні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 27 жовтня під час поїздки до Донецької області, повідомила пресслужба Кабміну.

"Значний відсоток систем централізованого водопостачання в регіонах має зношений стан, що погано впливає на якість води. Ситуацію необхідно змінювати, аби забезпечити мешканців громад якісною питною водою в достатній кількості", - сказав він.

За словами прем'єра, очікують, що ремонтні роботи на другому Донецькому водопроводі буде завершено у квітні 2022 року.

"Це поліпшить якість надання послуг централізованого питного водопостачання населенню міст Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та інших населених пунктів Слов'янського та Костянтинівського районів", - заявили у Кабміні.