Кабмін зафіксував ціну на газ для населення до кінця опалювального сезону

13 января 2021, 17:36
 Экономика Источник: ЛІГАБізнесІнформ
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Кабінет міністрів планує ввести державне регулювання ціни на газ для населення. На час карантину або до кінця опалювального сезону ціна буде зафіксована на рівні 6,99 грн за кубометр, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"На нараді у президента України була прийнята низка відповідних рішень. Пропонується ввести для всіх споживачів держрегулювання ціни на газ", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єра, ціна 6,99 грн - найнижча ціна на українській біржі. Вона встановлюється на рівні нижче ринкової.

Глава Міненерго Юрій Вітренко зазначив, що рішення має бути введене і повністю запрацює з лютого.

В Офісі президента заявили, що це означає зниження ціни в платіжках на 30%.

"Ринкові ціни занадто високі, особливо якщо враховувати пандемію. Ми повинні стояти на захисті громадян, а значить - в економічному плані теж", - заявив президент Володимир Зеленський.

28 грудня 2020 року 55 газопостачальних компаній оприлюднили ціни на газ для побутових споживачів на січень 2021 року. У низці компаній анонсували зростання цін на газ.

10 січня в низці міст почалися протести проти підвищення цін на газ. Зокрема, протестувальники перекривали дороги.

11 січня президент Зеленський на енергетичній нараді доручив Кабміну в терміновому порядку вирішити питання, пов'язане з тарифами на газ для населення. Того ж дня прем'єр-міністр повідомив, що сформований механізм для зниження вартості транспортування газу для населення. Також він заявив про два способи знизити тарифи на газ.

У свою чергу глава Міненерго Вітренко запропонував ввести обмеження цін на газ для "вразливих" споживачів і розраховувати її за формулою "хаб мінус транспорт".

Источник: ЛІГАБізнесІнформ
 
 
 