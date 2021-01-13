Кабмін зафіксував ціну на газ для населення до кінця опалювального сезону

Кабінет міністрів планує ввести державне регулювання ціни на газ для населення. На час карантину або до кінця опалювального сезону ціна буде зафіксована на рівні 6,99 грн за кубометр, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"На нараді у президента України була прийнята низка відповідних рішень. Пропонується ввести для всіх споживачів держрегулювання ціни на газ", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єра, ціна 6,99 грн - найнижча ціна на українській біржі. Вона встановлюється на рівні нижче ринкової.

Глава Міненерго Юрій Вітренко зазначив, що рішення має бути введене і повністю запрацює з лютого.

В Офісі президента заявили, що це означає зниження ціни в платіжках на 30%.

"Ринкові ціни занадто високі, особливо якщо враховувати пандемію. Ми повинні стояти на захисті громадян, а значить - в економічному плані теж", - заявив президент Володимир Зеленський.

28 грудня 2020 року 55 газопостачальних компаній оприлюднили ціни на газ для побутових споживачів на січень 2021 року. У низці компаній анонсували зростання цін на газ.

10 січня в низці міст почалися протести проти підвищення цін на газ. Зокрема, протестувальники перекривали дороги.

11 січня президент Зеленський на енергетичній нараді доручив Кабміну в терміновому порядку вирішити питання, пов'язане з тарифами на газ для населення. Того ж дня прем'єр-міністр повідомив, що сформований механізм для зниження вартості транспортування газу для населення. Також він заявив про два способи знизити тарифи на газ.

У свою чергу глава Міненерго Вітренко запропонував ввести обмеження цін на газ для "вразливих" споживачів і розраховувати її за формулою "хаб мінус транспорт".