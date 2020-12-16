Кабмін змінив порядок державної реєстрації та перереєстрації транспортних засобів: що відомо

Кабінет міністрів України змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Проєкт відповідної постанови уряд ухвалив сьогодні, 16 грудня.

Зазначається, що він дає можливість подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів через Електронний кабінет водія або Єдиний державний портал адмінпослуг.

Крім того, документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників.

Також зазначається, що він спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку.