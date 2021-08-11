Кабмін знизить тариф на електроенергію для населення

Кабінет Міністрів планує знизити тарифи на електроенергію для населення, яке споживає менше 250 кВт-год. на місяць.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"За ініціативи Президента Володимира Зеленського тарифи на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год., будуть знижені до 1,44 грн за кВт-год.", - сказав Шмигаль.

Для решти побутових споживачів тариф на електроенергію залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. Зміни запрацюють з 1 жовтня 2021 року.