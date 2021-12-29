Кабмін знову призначив до складу наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка

Уряд затвердив призначення ще шести членів наглядової ради.

Екс-нардепа Сергія Лещенка знову призначили на посаду члена наглядової ради "Укрзалізниці". Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на черговому засіданні.

Про це повідомляє APnews з посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Уряд обрав переможців відбору до наглядової ради АТ "Укрзалізниця". Незалежними членами наглядової ради стали Анаторій Амелін, Олександр Долл, Якуб Карновскі, Гепард Хафер. У свою чергу, як представників держави Кабмін призначив Давида Ломджарію, С.В. Москаленка та Сергія Лещенка.

Нагадаємо, що уряд відмовився продовжувати повноваження Сергія Лещенка. Проте незабаром стало відомо, що екс-нардеп пробуде в наглядовій раді до кінця року.

Коли ж APnews спробував дізнатися зарплату Лещенка в наглядовій раді, то зіткнувся із серйозними труднощами. Спочатку його зарплату, попри закон, "засекретили" і навіть на уточнюючий запит залишилися непохитними. Не дивно, що в Офісі омбудсмена з прав людини відкрили провадження через незаконне приховування зарплати Лещенка.

Пізніше в "Укрзалізниці" заявили, що розголошення зарплати Лещенку в наглядовій раді "загрожує йому небезпекою". А зараз стало відомо, що двом працівникам "Укрзалізниці" загрожує штраф за приховування зарплати Лещенка.