Кабмін зобов'язали забезпечити безперебійні поставки газу населенню - Данілов

РНБО доручила Кабміну забезпечити безперебійні поставки газу споживачам до кінця опалювального сезону "без права відключення".

Рада національної безпеки і оборони доручила уряду вжити заходів щодо забезпечення безперебійних поставок газу побутовим, а також ряду інших споживачів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу 22 жовтня.

"Кабінету міністрів в триденний термін доручено вжити вичерпних заходів щодо безперебійного, без права відключення від газу побутових споживачів, бюджетних, релігійних організацій, підприємств теплопостачання, комунальних неприбуткових підприємств" , - заявив секретар Ради.

За його словами, заборона відключення зазначених споживачів буде впроваджений згідно ст. 11 закону про ринок природного газу до завершення опалювального сезону 2021/22.

Також в ході брифінгу секретар РНБО заявив, що Україна надасть допомогу Молдові з поставками газу в зв'язку зі складною ситуацією, що склалася у сусідній країни через шантаж Газпрому.