Кабмин дал право сборам акционеров "Нафтогаза" самостоятельно назначать руководителя компании

Кабинет министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины": теперь собрание акционеров сможет избирать и увольнять главу и членов правления без представления набсовета

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на постановление Кабинета министров No226 от 6 марта 2019 года.

Изменения внесены в положение о собрании акционеров и правления новой редакции устава.

Кроме того, в документе прописано, что день окончания срока действия контрактов с членами и председателем правления является днем их увольнения.

Новый устав также предусматривает реформирование НАК с публичного в частное акционерное общество.

Как сообщала "ДС", Кабинет министров продлил контракт с главой правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым до 23 марта 2020 года.