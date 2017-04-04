Кабмин до сентября примет решение о монетизации субсидий на услуги ЖКХ на уровне компаний - меморандум с МВФ

Кабинет министров Украины до сентября 2017 года примет решение о монетизации субсидий на услуги жилищно-коммунального хозяйства на уровне компаний, их предоставляющих.

Соответствующее обязательство закреплено в новом меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

"До конца августа 2017 года нами будет утверждено постановление Кабинета министров о монетизации помощи в рамках субсидий на оплату жилищно- коммунальных услуг на уровне предоставляющих их компаний", - говорится в тексте документа.

Как отмечают авторы документа, после принятия такого решения, частные газотрейдеры смогут конкурировать с "Нафтогазом" при поставкам населению.

Правительство Украины также обязуется отменить практику предоставления рассрочки на оплату отопления и работать над вопросом монетизации субсидий на уровне домохозяйств.