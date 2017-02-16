Кабмин фактически ввел чрезвычайное положение в энергетике

Кабинет министров принял распоряжение "О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии".

Соответствующее решение утвердили на внеочередном заседании правительства 15 февраля, пишет Украинская правда.

Премьер-министр Владимир Гройсман еще раз осудил блокирование поставок угля антрацитовой группы с территорий, временно неподконтрольных правительству.

"Я считаю, что блокада угля это преступление. По крайней мере, что касается угля, о другом не берусь судить", - отметил он.

Гройсман призвал участников блокады ее снять, потому что она угрожает энергетической безопасности Украины:

"Все остальное, пожалуйста, блокируйте, контролируйте, боритесь с контрабандой и в этом вопросе можете на меня рассчитывать", - отметил премьер.

Вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что в крупнейших промышленных областях (Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская) антикризисные штабы провели заседание для согласования чрезвычайных энергетических мер, которые будут введены.

Однако Зубко подчеркнул, что эти меры коснутся всех областей, которые потребляют электроэнергию.

"Завтра будут даны соответствующие рекомендации, каким образом пересмотреть режимы, обеспечивающие уменьшение потребления в пиковые часы", - отметил он.

Премьер-министр Гройсман подчеркнул, что правительство будет минимизировать любые негативные последствия для населения.

"Хочу подчеркнуть, что отключения электричества будут происходить только в крайних случаях. И то заблаговременно будем об этом информировать", - сказал он.

Как известно, 13 февраля на заседании антикризисного штаба компания "Укрэнерго" и Министерство топлива и энергетики предложили правительству ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса.

И.о. руководителя "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что при введении чрезвычайного положения в энергетике антрацитового угля хватит в Украине на 40 суток.

12 февраля Гройсман заявлял, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украины территорий Донбасса может привести к остановке и отключению в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны.

Как известно, ранее чрезвычайное положение в энергетике вводили в 2014 году. Необходимость принятия соответствующих мер возникла в результате боевых действий на Донбассе, повлекшие за собой снижение добычи угля и его поставки на электростанции, что привело к дефициту мощностей в энергосистеме.

Кабмин Арсения Яценюка постановлением No372 от 13 августа 2014 года утвердил порядок принятия временных чрезвычайных мер по преодолению последствий длительного нарушения нормальной работы рынка электроэнергии, а распоряжением No764 от того же числа впервые утвердил необходимость принятия таких мер.

Впоследствии такие меры продолжались распоряжениями от 1 октября, 7 ноября, 8 декабря 2014, 14 января, 25 февраля и 31 марта 2015 года.