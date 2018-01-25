Кабмин исключил возможность начисления чрезмерных премий чиновникам

Кабинет Министров Украины в рамках внедрения реформы государственной службы изменил структуру заработной платы чиновников и снизил долю дополнительных выплат, что в дальнейшем сделает невозможным любые дискриминационные действия, прежде всего начисления чрезмерных премий. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Речь о невозможности чиновников начислять себе баснословные премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо умерить аппетиты, когда накручивают надбавки. Когда на местах люди будут получать качественный сервис от чиновника, тогда можно будет говорить о (дополнительном, - ред.) поощрении.", - сказал Гройсман.

Также Кабинет Министров установил, что размер должностных окладов государственных служащих в структуре заработной платы будет составлять около 50%. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Он также отметил, что согласно требованиям законодательства о госслужбе, до 1 января 2019 года доля оклада должна быть на уровне не менее 70%, что потребует принятия ещё одного постановления в конце 2018 года.

"Данное постановление не меняет размер заработной платы госслужащего. Эта зарплата определяется бюджетными назначениями в соответствии принятому закону "О государственном бюджете на 2018 год". Мы меняем структуру зарплаты госслужащих. В структуре зарплаты должностной оклад будет составлять около 50% от всей его зарплаты", - сказал министр социальной политики Андрей Рева.

Так, в ходе заседания правительства было принято решение об увеличении должностного оклада советнику, пресс-секретарю и уполномоченному президента на 3,3 тыс. гривен - до 13,7 тыс. гривен с 1 января 2018 года.

Правительство установило оклад руководителю службы секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 13 тыс. гривен; советнику и пресс- секретарю секретаря СНБО - 12 тыс. 800 гривен, помощнику секретаря СНБО - 12 тыс. 450 гривен.

Также правительство увеличило должностной оклад руководителям государственных органов на 5 тыс. до 18 тыс. гривен с 1 января 2018 года.

Кабмин установил, что должностной оклад руководителя госоргана, юрисдикция которого распространяется на всю страну, составляет 18 тыс. гривен, первых заместителя руководителя госоргана - 15 тыс. 800 гривен, заместителя руководителя госоргана - 14 тыс. 500 гривен.

С 1 января 2018 года также увеличен оклад руководителя аппарата Верховного Суда на 5 тыс. - до 18 тыс. гривен, апелляционных судов - на 3 тыс. - до 12,4 тыс. гривен.

Также своим решением правительство увеличило должностной оклад руководителю патронатной службы премьер-министра на 3-3,1 тыс. - до 12,5-13 тыс. гривен, пресс-секретарю премьера - на 2,7-3 тыс. - до 11,2-12,4 тыс. с 1 января 2018 года.

В ходе заседания также было принято решение увеличить должностной оклад руководителю секретариата председателя Верховной Рады на 3,1 тыс. - до 13 тыс. гривен, пресс-секретаря и первого помощника спикера на 2,7-3 тыс. - до 11,2-12,3 тыс. гривен.

С 1 января 2018 года должностной оклад начальникам управлений административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата правительства, Государственного управления делами и управления делами аппарата Верховной Рады увеличен на 2 тыс. 666 гривен - до 9 тыс. 300 гривен.

Пресс-служба Кабмина