Кабмин изменил перечень стратегических предприятий

Кабинет Министров внес изменения в перечень стратегических предприятий. Правительственным решением в список включено четыре объекта, в частности АО "Укрзалізниця". Этим же постановлением Кабмин исключил из перечня 39 предприятий.

Кабинет Министров на заседании 20 ноября внес изменения в "Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства". Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В действующий перечень стратегических предприятий правительственным решением включено еще четыре объекта: АО "Укрзалізниця", так как входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом.

ГП "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осадки". Предприятие отвечает критериям стратегических, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально-экономическое значение.

ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". Компания соответствует критерию стратегического предприятия, так как количество работающих сотрудников превышает 5000 человек. Она также является крупным налогоплательщиком.

ДСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами". Отвечает трем критериям стратегических предприятий, в частности: внесен в категорию гражданской обороны, является предприятием, контроль за деятельностью которых со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции и является исполнителем общегосударственных целевых научно-технических программ и государственных заказов.

Также этим постановлением правительство исключило из перечня 39 объектов, из них: четыре объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев, четыре объекта, на базе которых образовано АО "Украинская железная дорога" и 31 объект Госкомтелерадио, реорганизованный путем присоединения к ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

В Минэкономики отметили, что на сегодня законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в "Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства".