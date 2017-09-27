Кабмин изменил порядок предоставления соцпомощи детям.

Правительство утвердило новые правила выплаты денег при рождении ребенка. Выплата средств одноразовой части помощи будет проводиться не позднее следующего операционного дня.

Кабинет министров усовершенствовал порядок предоставления государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Новые правила утверждены постановлением Кабмина в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание", определяющим размер помощи, в случае установления судом алиментов в твердой денежной сумме.

Это постановление также предусматривает, что во время подачи заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи органы соцзащиты назначат помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.

Кроме того, выплата средств одноразовой части помощи при рождении ребенка будет проводиться не позднее следующего операционного дня.