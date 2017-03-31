Кабмин изучит структуру платежей за газ, - Гройсман

Кабмин изучит структуру платежей за газ после введения абонентской платы за его распределение и возможно обратится к Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявил премьер Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

"Я хочу посмотреть на структуру платежа, то есть сейчас смоделировать, а сколько человек будет реально платить: меньше или больше, за счет того, что это будет постоянная составляющая и тогда мы определимся, что там есть, если мы увидим там существенную разницу, то безусловно мы будем обращаться в Комиссию как правительство с просьбой более справедливого подхода", - сказал Гройсман.

Гройсман отметил, что цена распределения газа ранее была заложена в его цену, а теперь эти выплаты разделены на 2 платежа, что предусмотрено изменениями в законодательство.

"Согласно принятому закону о рынке газа и в соответствии с Кодексом транспортных сетей, нам с 1 апреля нужно разграничить цену газа и стоимость его транспортировки и поставки. И это, собственно, привело к уменьшению цены газа на 800 грн. Фактически, произошло расщепление", - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Гройсман подчеркнул, что тысячя кубометров газа должна стоить теперь около 6 тыс. грн.

Кроме того, по словам премьера, расщепление платежа никак не отразится на получателей субсидий.

"Тем 7,5 млн домохозяйств, получающих субсидии, - на них это не отразится", - добавил глава правительства.

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