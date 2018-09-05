Кабмин хочет ввести еще один акциз на сигареты

Кабинет министров предлагает ввести повышенную ставку минимального акцизного налогового обязательства (с коэффициентом 1,4) при декларировании цены табачных изделий ниже 165% соответствующего минимального акцизного налогового обязательства.

"Соответствующие изменения предлагается ввести временно, до 31 декабря 2024 года", - информирует "Интерфакс-Украина". Параллельно с этим предлагается ограничить снижение цен на табачные изделия - не более 5% от максимальной розничной цены.

Нарушение ограничения относительно снижения цены предусматривает штраф - 100% стоимости имеющихся у субъекта хозяйствования табачных изделий, но не менее 10 тыс. грн.

В текущем году отдельные производители табачных изделий декларировали цены на сигареты в размере от 17,15 грн до 18,58 грн за пачку, что ниже суммы налогов на стоимость акцизной марки одной пачки (18,64 грн). Такое занижение цен приводит к тому, что бюджет недополучает средства от налогов, которые зависят от цены, а именно от НДС и акцизного налога по розничной продаже.