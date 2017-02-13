Кабмин может ввести чрезвычайное положение в энергетике, - Гройсман

Энергетический штаб Украины рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в энергетике из-за блокады Донбасса.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман заявил на совместном с главой правительства Молдовы брифинге, передает Эспрессо.TV.

"На заседании энергетического штаба будет рассмотрен вопрос о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике и формирования плана или предложения, которые будут заключаться, в том числе, в веерных отключениях, чтобы не допустить проблемных вещей, связанных с обеспечением углем", - сказал глава правительства.

Гройсман отметил, что рекомендации в отношении соответствующих мер будут разработаны уже сегодня, 13 февраля.

"Сегодня энергетики рассмотрят этот вопрос и дадут рекомендации, когда нужно начинать. Нельзя затягивать до того, как стратегические запасы угля будут уменьшены. Если кто-то из тех, кто блокирует, знает, как заменить уголь, придите и скажите, как это сделать". - добавил премьер-министр.

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