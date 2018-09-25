Кабмин на этой неделе рассмотрит вопрос возложения спецобязательств на "Нафтогаз"

Правительство на этой неделе должно принять решение о ПСО в том виде, в котором они существовали до этого, или их изменении

Решение о продлении специальных обязательств (ПСО) может быть принято уже на существующих условиях или с учетом предложений компании. Об этом во вторник, 25 сентября, во время пресс-конференции сообщил главный исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Правительство на этой неделе должно в любом случае принимать решение о продлении специальных обязательств в том виде, в котором они существовали до этого, или их изменении. Мы говорим, что единственное, что действительно должно регулировать правительство - это поставки газа для нужд населения и ТКЭ. То есть не нужно регулировать оптовый рынок", - сказал Витренко.

Ранее сообщалось, что Кабмин продлил спецобязательства для "Нафтогаза" до октября. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года. Отметим, специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой связан с среднегодовыми рыночными ценами на европейском хабе.

Напомним, главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявляв, что газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) достаточно для того, чтобы Украина прошла отопительный сезон.