Кабмин на следующем заседании рассмотрит стратегию работы шахт, - Гройсман

Кабинет министр Украины на следующем заседании рассмотрит стратегию работы шахт. Об этом глава Кабмина Владимир Гройсман сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, передает пресс-служба Кабмина.

Так, в соответствии с поручением премьер-министра, на следующее заседание правительства Министерство энергетики и угольной промышленности Украины внесет стратегию развития украинских шахт и решения проблем в угледобывающей отрасли, которые накопились десятилетиями.

"Нам нужно в конце концов сформировать собственную стратегию модернизации, реструктуризации украинских шахт и в целом угледобывающей отрасли. Такого видения до сих пор не было", - отметил Гройсман.

Премьер подчеркнул необходимость менять условия труда шахтеров.

"Надо менять условия труда шахтеров, повышать безопасность и тогда мы сможем дать возможность внедрения новых технологий, добыть качественный уголь по нормальной стоимости, а все остальное направить на оплату труда наших шахтеров", - подчеркнул он.