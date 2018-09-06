Кабмин начал выплаты в рамках монетизации сэкономленных субсидий

Правительство начало выплаты в рамках программы монетизации субсидий тем хозяйствам, которые, будучи их получателями, в прошлом отопительном сезоне обеспечили экономию потребления энергоносителей.

Об этом говорится в фейсбуке премьер-министра Владимира Гройсмана.

"В среднем каждый гражданин, который сэкономил газ зимой, получит около 700 грн. Выплаты начали уже получать жители Киевщины и Хмельницкой области", - заявил он.

Заявление на монетизацию газовых субсидий написали 1,127 млн граждан, электрических (для отопления) - 21 тысяча. Деньги им должны поступить в начале отопительного сезона.

Под монетизацию попадают сэкономленные 150 кВт электроэнергии для отопления или 100 кубометров газа.

Программа монетизации сэкономленных субсидий действует в Украине второй год. Она касается лишь тех граждан, у которых есть индивидуальное отопление, счетчики и отапливают они жилье газом или электроэнергией. В прошлом году денежное вознаграждение за сэкономленные энергоресурсы получили 1 миллион 755 тысяч украинских семей.

Напомним, Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в поставках газа населению.

С 1 января стартовал первый этап монетизации субсидий на уровне предприятий - поставщиков услуг. Для обычных граждан это решение пока ничего не меняет. На втором этапе систему подготовят к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (нужно создать необходимую инфраструктуру, единый реестр и базу данных субсидиантов, их верификацию и т.п.). На третьем этапе субсидии монетизируют на уровне домохозяйств.