Кабмин намерен создать Единый государственный реестр получателей субсидий

Кабинет министров намерен создать Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий на заседании среду.

"Сегодня примем решение о создании реестра субсидиантов. Мы намерены способствовать прозрачности всех субсидиантов. В этом вопросе следует навести порядок", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в среду.

Согласно проекту соответствующего постановления, которым располагает агентство, документ определяет пользователем реестра Министерство социальной политики и уполномоченные органы, и исключает доступ к нему граждан - получателей субсидий.