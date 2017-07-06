Кабмин намерен ввести для облгазов абонплату за пользование сетями

Кабинет министров намерен ввести для облгазов абонплату за пользование газораспределительными сетями. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Владимир Кистион.

По его словам соответствующий законопроект одобрил профильный правительственный комитет.

"Только что правительственный Комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил законопроект, который призван навести порядок в вопросе использования газораспределительных сетей в Украине", - написал Кистион.

По словам вице-премьера, в законопроекте учтены замечания парламентариев. Кистион пояснил, что данным актом вносятся изменения в три действующих закона Украины: о трубопроводном транспорте, рынке природного газа и управлении объектами государственной собственности.

По мнению Кистиона, поскольку большинство ГРС принадлежит государству, частные компании пользуются ими бесплатно, что недопустимо.

Законопроект выносится на ближайшее заседание правительства.

Щойно Урядовий Комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливо-енергетичного комплексу, і... Опубліковано Володимир Кістіон 6 липня 2017 р.

Напомним, ранее Кистион заявил, что реформа газотранспортной системы в Украине выполнена на 80%.