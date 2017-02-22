Кабмин назначил Бойко на пост замминистра энергетики по евроинтеграции

Кабинет министров Украины назначил на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталию Бойко.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, передает РБК-Украина.

Таким образом, Бойко намерена заниматься энергетической стратегией министерства.

"Направление, которое будет курировать Наталия, - это евроинтеграция, соответственно все требования по Третьему энергопакету, по ассоциации с Евросоюзом, полностью сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Мировым банком, донорами", - сообщили в Минэнерго.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Украина может начать закупать уголь антрацитовой группы для своих ТЭС в Южно-Африканской Республике или у России. Однако он уточнил, что в данном случае стоимость топлива будет в два раза выше, чем в Украине. При этом срок транспортировки угля из ЮАР составляет от 40 до 50 дней.