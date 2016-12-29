Кабмин обещает уменьшить тарифы на воду и электричество

Коммунальную пилюлю в новом году украинцам хотят немного подсластить уменьшить цифры в платежках. Подешеветь может вода и электричество. Так обещают в Кабмине. Но что получится на практике? И почему тарифы пока только зашкаливают в нашем следующем сюжете.

Город Долинская, Кировоградская область. Здесь горячие батареи одни из самых дорогих в регионе. Отопление обходится в почти 32 гривны за квадратный метр.

Только тепло в трехкомнатной квартире стоит 2 тысячи 400 гривен. Заплатить за него одной зарплаты не хватит, средние заработки жителей на 400 гривен меньше. Что уж говорить об оплате коммуналки в целом.

"Для людей эти тарифы можно сказать неподъемные, не все люди даже при небольшой зарплате могут получить субсидию", - сказала Светлана Григоренко, жительница Долинской

А это город Фастов в Киевской области. Здесь пока что грядет отопительный шок. Теплые батареи чиновники хотят оценить в два раза больше, чем в Долинской.

"73,5 гривны за метр квадратный сегодня рассматривают, вывешено на сайте. По всей стране сегодня идет подготовка к еще более новым тарифам", - сказал Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ Украины

Тогда как в Кабмине обещают с нового года, новые тарифы. Ниже! Подешеветь, говорят, должны вода и электроэнергия.

"С 1 января уже на 10%, а с 1 марта еще на 5,7% сформированный баланс на 2017 год. Если вы увидите, и другие вклады атомной энергетики, другие инвестиционные составляющие. Но в составляющей воды, я вам скажу как бывший мэр, электроэнергия занимает от 30 до 60%.

Если идет понижение по электроэнергии, то очевидно должен и тариф на воду и водоотведение снизиться. И это размышление для городских голов, для тебя, чтобы они снизили", - сказал Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины

В Долинской воды и электрики подешевле ждать не стали. Для начала решили разобраться с заоблачным тарифом на тепло. Жительница города, Елена Куцак, она же главный экономист горно-обогатительного комбината, посчитала: люди переплачивают по пять гривен на каждом квадратном метре. Все из-за заниженного объема газа, которым играются коммунальщики.

"В связи с тем, что занижены объем таким образом повышается величина расчета за гигокаллорию , которую потом разработчик применяет в расчетах, предоставляя счета потребителям", - сказала Елена Куцак, жительница Долинской

Жители не раз просили местную власть тариф пересмотреть. Но их игнорировали. Тогда - пошли в областную прокуратуру. Там открыли уголовное производство. Усмотрели в действиях чиновников превышение полномочий. И сразу в мэрии зашевелились. Тариф снизили, правда, не на 5, а на 2 гривны. Но, убеждают, что с расследованием правоохранителей это никак не связано.

"Я вот не понимаю, как можно принимать решение об обосновании или нет если не выслушали вторую сторону, применялась методика, утвержденная вообще в основу всех расчетов применялась постанова Кабмина", - сказал Сергей Цуканов, первый заместитель городского головы Долинской

Завышены тарифы на тепло или нет, теперь разбираются в полиции. Если вину чиновников докажут им грозит до трех лет тюрьмы.