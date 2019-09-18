Кабмин обновил план анбандлинга "Нафтогаза"

Сегодня правительство передало управление "Магистральными газопроводами" от Минэкоэнерго к Минфину

Кабинет министров Украины обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге в Киеве, передают "Українські новини".

"Мы сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки, заложили четкую ответственность каждой из сторон (ответственных за выполнение, - ред.)", - сказал министр.

Оржель отметил, что принятое решение удовлетворяет европейские требования и поддержано НАК "Нафтогаз Украины", руководство которой конфликтовало с Кабмином Владимира Гройсмана в части выбора модели анбандлинга.

Также Кабинет министров передал от Министерства энергетики и защиты окружающей среды к Министерству финансов контроль над публичным акционерным обществом "Магистральные газопроводы Украины".

"Еще одним важным решением, которое было сегодня принято, это то, что специально созданная компания "Магистральные газопроводы Украины" была передана от Минэкоэнерго к Минфину", - сказал он.

Оржель добавил, что это сделано для того, чтобы у Минэкоэнерго не было влияния на "Оператора ГТС".

Он подчеркнул, что это было одним из требований европейских партнеров, чтобы проведение анбандлинга соответствовало европейским требованиям.

Отметим, что новой моделью анбандлинга предусматривается передача Фондом государственного имущества (ФГИ) газотранспортной системы (ГТС) в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной "Нафтогазом".

Напомним, 22 декабря прошлого года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом".

Но "Газпром" продолжает отказываться выполнять решение суда и платить за транзит большую цену, чем выставляет НАК, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен "Нафтогазу Украины" 2,56 млрд долл. за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые также начисляется пеня за каждый день неисполнения арбитражного решения.