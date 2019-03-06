Кабмин объявил открытый конкурс на пост главы "Нафтогаза"

Кабинет министров объявил открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза Украины", сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее решение принято сегодня, 6 марта.

"Следуя принципам прозрачности и продолжая укрепление, усиление внедрения лучших практик и норм корпоративного управления, обеспечение стабильности функционирования органов управления компаний, Кабинет министров Украины объявил открытый конкурс на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

Конкурс стартует 23 марта, на следующий день после завершения контракта с действующим председателем компании Андреем Коболевым. Он продлится 30 дней.

Отбор кандидатов на пост главы "Нафтогаза" будет проходить в соответствии с постановлением No 777 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики", отмечает пресс-служба правительства.

В 2017 году сообщалось, что условия трудового контракта Коболева и коллективный договор "Нафтогаза" позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы. В допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен) глава правления получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

В 2018-м - после того, как "Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, - между сотрудникам украинской компании решили разделить около 40 млн долларов премии.

16 января 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин намерен приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" с целью пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. По его словам, будет принято решение о приостановке контрактов с 22 марта, после чего Кабмин обратится к набсовету компании по пересмотру условий выплаты зарплат и премий менеджменту "Нафтогаза".

В свою очередь Коболев заявил, что уровень его зарплаты соответствует действующему постановлению Кабинета министров.

28 февраля некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники, что набсовет "Нафтогаза" направил письмо Гройсману и Министерству экономического развития и торговли, в котором говорится о необходимости продлить договор с Коболевым на три года с месячным окладом в размере 2,08 млн гривен.

В тот же день Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с Коболевым. По его словам, у правительства, как акционера, есть вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании.