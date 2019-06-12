Кабмин обязал "Энергоатом" продавать 90% своей электроэнергии в новом рынке по фиксируемой цене

Кабинет министров Украины обязал государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", продавать 90% своей электроэнергии в новом рынке электроэнергии по фиксируемой цене.

Как сообщил журналистам представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, соответствующие решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Кабмин сегодня принял, что на компанию "Энергоатом" налагается обязательство 90% своей электроэнергии продавать по фиксированной цене", - сказал Герус.

По его словам, такое решение правительства нивелирует конкуренцию в новом рынке электроэнергии.

"Учитывая, что у нас импорта нет, а "Энергоатом" будет регулироваться, у нас нерегулируемой остается одна компания, которая будет работать в свободном рынке. Конкуренции тут нет, это не создание рынка конкурентного. Можно было прописать имя одной компании, для которой наступает свободный рынок", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Кабинет министров возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также на "Укрэнерго" и операторов систем распределения.

В решении правительства от 5 июня предусматривались обязательства "Энергоатома" продавать 60% своей электроэнергии по регулируемой цене, а "Укргидроэнерго" - 20%.

Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в новом рынке электроэнергии.

