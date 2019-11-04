Кабмин обязал госучреждения перевести командировочные в безнал

Правительство сокращает количество бумажных документов и планирует сэкономить 60 млн грн в год

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 3 ноября обязал все государственные учреждения выплачивать средства на командировку работников в безналичной форме.

Как отмечают в пресс-службе Кабмина, это позволит не только сократить количество бумажных документов, но и сэкономить минимум 60 млн грн в год.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пообещал сократить потребление бумаги в Кабмине в 2020 году - как минимум, вдвое.