Кабмин обязал Минэнергоугля дважды в год проводить перерасчет цен на газ для населения

Кабинет министров Украины обязал Министерство энергетики и угольной промышленности Украины дважды в год осуществлять перерасчет цен на газ, отпускаемый НАК "Нафтогаз Украины" населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго (для нужд населения и религиозных организаций) в рамках спецобязанностей.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением No90 от 21 февраля 2017 года.

"За два месяца до начала каждого газового полугодия (1 октября - 31 марта, 1 апреля - 30 сентября) ... Минэнергоугля проводит перерасчет предельных розничных цен на природный газ для бытовых потребителей, религиозных организаций", - говорится в документе.

Цена на газ для населения, религиозных организаций и ТКЭ (для нужд населения и религиозных организаций) должна корректироваться в случае отклонения более чем на 10% от расчетной.

Расчетная цена определяется Минэнергоугля как среднее значение цены газа на немецком хабе NCG с учетом затрат на транспортировку до западной границы Украины, тарифа на вход в ГТС Украины, среднемесячного курса доллара. При проведении подсчетов учитываются средние цены газа за период от последний корректировки цен для населения (но не более одного года).

При пересмотре цен одновременно должны корректироваться цены, по которым "Нафтогаз" закупает газ у ПАО "Укргазвыдобування".

Как сообщалось, Кабинет министров весной 2016 года продлил действие постановления No758 о специальных обязательствах НАК "Нафтогаз Украины" по продаже газа для населения и ТКЭ на льготных условиях.