Кабмин одобрил докапитализацию ПриватБанка на 9,8 млрд грн

Кабинет министров Украины решил докапитализировать ПриватБанк (Днепр) на 9,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Согласно постановлению No89 Кабмина от 22 февраля, правительство поручило Министерству финансов осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 9,8 млрд грн со сроком обращения до 15 лет с индексированной стоимостью и процентной ставкой дохода на уровне 6% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии ПАО коммерческий банк "ПриватБанк".

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что сумма дополнительной капитализации является остатком суммы, предусмотренной для капитализации банка, которая не была осуществлена в 2016 году в полном объеме.

Капитализация предусматривалась на сумму до 116,8 млрд грн, однако пополнение уставного капитала банка в 2016 году произошло на сумму 107 млрд грн.