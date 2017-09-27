Кабмин одобрил проект закона о корпоративном управлении в госбанках

Кабинет министров Украины во время очередного заседания в среду одобрил проект закона о корпоративном управлении в госбанках, написал министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Предусмотрено создание наблюдательных советов, где большинство членов являются независимыми профессионалами, которые отбираются по четкой и прозрачной процедуре", - отметил А.Данилюк.

Министр добавил, что соответствующее решение является очередным шагом в направлении комплексной реформы госбанков, направленной на повышение эффективности их работы и возобновление кредитования.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления госбанками" предполагает, что наблюдательный совет госбанков будет состоять из семи членов, из которых пять независимые и два - представители государства.

Претенденты на независимые директора подбираются на условиях открытого конкурса компанией по подбору персонала, имеющей не менее чем десятилетний международный опыт предоставления услуг по подбору руководящего состава ведущих мировых банков.

Один претендент на должность представителя государства определяется по предложению президента и один - по предложению правительства.

Членов набсоветов будет отбирать специально созданная Кабинетом министров конкурсная комиссия, в состав которой будут входить три представители президента и три представители правительства.

В законопроекте также определен перечень критериев, которым должны соответствовать как независимые директора, так и представители государства.

Проект закона также предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которыми будет установлена ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц госбанка.