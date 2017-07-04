Кабмин одобрил условия продажи частот для внедрения 4G

Кабинет министров Украины одобрил условия конкурса по продаже частот для внедрения 4G в Украине. Об этом во время заседания правительства заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, передает корреспондент УНН.

"Есть предложение принять решение о создании сети инфраструктуры нового поколения 4G", - сказал В.Гройсман.

По его словам, продажа лицензии на внедрение 4G должно происходить по прозрачному тендеру и должна стимулировать дальнейшее инвестирование в развитие инфраструктуры.

"Начальная стоимость лицензии на продажу будет составлять в целом 6,3 млрд грн - 2,3 млрд грн за диапазон 2600 МГц и 4 млрд грн за диапазон 1800 МГц", - сказал А.Животовский.

По его словам, сейчас весь радиочастотный ресурс Украины распределен между различными операторами и свободных нет. Поэтому необходимо согласование операторов для ввода 4G.

"У нас есть 5 диапазонов, в которых 4G может быть введен", - уточнил А.Животовский.

Он добавил, что действующий оператор подтвердил готовность сдачи частот в диапазоне 2600 МГц, в диапазоне 2300 МГц пока такого согласия нет.

"Есть ряд решений по диапазона 1800 МГц, они уже на 70-80% готовы", - уточнил он, добавив, что после экспертизы Минюста будет объявлено соответствующий конкурс.

Он добавил, что после этого будет объявлен конкурс, и есть надежда провести его в этом году.

Как сообщал УНН, до конца 2017 года Huawei откроет в Киеве специализированный исследовательский ИКТ-центр для системной работы над будущей 4G и 5G инфраструктурой Украины.

Однако.su