Кабмин одобрил запрет на ввоз минудобрений из РФ

Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз российских минеральных удобрений. Об этом заявил на заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство, а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений", - сказал он.

При это оформить решение поручено Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами.

Необходимость такого шага была вызвана тем, что российские удобрения даже после запрета в Украине продолжают поступать в страну через Белоруссию и другие государства СНГ.

Ранее UBR.UA сообщал, что весной 2017 г. Украина ввела пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений - карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). Ко времени введения пошлин Россия выступала основным поставщиком азотных удобрений на Украину (80-90% украинского импорта).

До этого, в 2014 г. Украина ввела пятилетние пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки пошлины составляют 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. При этом сельхозпроизводители Украины переориентировались на карбамид и КАС из России.