Кабмин официально ввел монетизацию субсидий в Украине: как это будет

Кабинет министров Украины принял постановление о предоставлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме с января 2019 года.

"Правила назначения помощи по оплате коммунальных платежей остаются неизменными. Меняется только алгоритм ее выплаты", - подчеркивает пресс- служба Кабмина.

Как отмечают в правительстве, в 2019 году монетизация субсидий будет осуществляться в три этапа.

С 1 января "живые" деньги получат семьи, которые обратятся за помощью впервые.

"Субсидия от государства будет поступать на их персональный счет в Ощадбанке. Банк будет рассчитываться за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и сразу информировать SMS-сообщением о том, сколько им осталось доплатить за коммуналку. Семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно платить обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через Ощадбанк будет платить часть "коммуналки" в пределах выделенной субсидии и социальных норм, а субсидианты доплачивать вторую часть счета", - пояснили в правительстве.

Например, если домохозяйству выделена субсидия на газ, воду, электроэнергию в общем размере 1500 гривен, а сумма всех коммунальных платежей составляет 2000 гривен, 1500 гривен субсидии Ощадбанк перечислит поставщикам услуг и проинформирует семью субсидианта о том, что ему осталось доплатить за коммуналку 500 грн.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период.

монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, когда и как пройдет монетизация субсидий на ЖКУ. Эксперты говорят, что предложенный правительством механизм монетизации слишком громоздкий, и опасаются задержек с выплатами сэкономленных украинцами денег.