Кабмин ограничил рост цен на батон и подсолнечное масло

Кабмин расширил список пищевых продуктов, рост цен на которые должны заранее декларировать продавцы таких товаров. Список пополнили батон и подсолнечное масло.

Также правительство запретило устанавливать наценку на эти два продукта более чем на 10%.

Такое решение правительства содержится в постановлении правительства No 1432 от 30 декабря 2021 года.

Данное госрегулирование цен вводится на время действия карантина, связанного с коронавирусом.

На данное время, согласно постановлению Кабмина No341 от 22 апреля 2020 года, обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат социально значимые товары, а именно: крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное жирностью 72,5%

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует в ближайшее время предложить механизм поддержки производителей социальных продуктов питания, а также допускает возможность прямых дотаций или установления специальных цен на эти продукты из-за роста цен на энергоносители.