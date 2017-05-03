Кабмин определил механизм возмещения сэкономленных субсидий

Кабмин разъяснил механизм возмещения субсидий лицам, которые сэкономили их вследствие экономного пользования жилищно-коммунальными услугами.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров No 300 от 26 апреля 2017 года.

Как отмечается, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения перечисляют субсидии на счета предприятий, которые являются производителями или исполнителями жилищно-коммунальных услуг. Если домохозяйство вследствие экономии потребления услуг сэкономило часть субсидий, предприятие-производитель (исполнитель) услуг должно зачислить эту сумму на последующие периоды. Кроме того, сэкономленная сумма должна быть указана в платежных документах получателей субсидий как переплата.

После окончания отопительного сезона неиспользованная сумма субсидии для возмещения расходов на оплату услуги по централизованному отоплению (теплоснабжению), снабжению холодной и горячей воды и водоотведению, услуг по газо - и электроснабжению для индивидуального отопления (в случае использования природного газа/электрической энергии для индивидуального отопления) возвращается предприятием - изготовителем (исполнителем) такой услуги в бюджет в полном объеме на основании акта расчета общего объема неиспользованных сумм субсидии.

Часть неиспользованной суммы субсидии для возмещения затрат на оплату услуг по газо-, электроснабжению для индивидуального отопления, что в эквиваленте не превышает стоимости (по состоянию на 1 мая нового неотопительного сезона) 100 куб. метров природного газа или стоимости 150 кВт-час.

электрической энергии (в случае использования природного газа/электрической энергии для индивидуального отопления), перечисляется на лицевой счет получателя субсидии в банковском учреждении или выплачивается через отделения почтовой связи ПАО "Укрпочта" на основании списков таких лиц, которые подаются до 1 июня текущего года предприятиями - производителями (исполнителями) услуг по газо-, электроснабжения в бумажном и электронном виде структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения и в которых указывается сумма неиспользованной субсидии.

Перечисления части неиспользованной субсидии на лицевой счет получателя субсидии в банковском учреждении или выплата ее через отделения почтовой связи ПАО "Укрпочта" осуществляется структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения на основании личного заявления получателя, поданной до 1 сентября текущего года. Структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения сообщает получателю субсидии о необходимости подачи указанного заявления.

Расчет и возврат в бюджет неиспользованных сумм субсидии для возмещения расходов на оплату услуги по централизованному отоплению (теплоснабжению), снабжению холодной и горячей воды и водоотведению, услуг по газо-, электроснабжению для индивидуального отопления осуществляются в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.