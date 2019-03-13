Кабмин определился с главой Госгеонедр

Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы по итогам конкурсного отбора на должность главы Государственной службы геологии и недр Украины определила победителем временно исполняющего обязанности главы службы Олега Кирилюка. Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Отмечается, что предложение комиссии назначить Кирилюка главой Госгеонедр еще должен одобрить премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме Кирилюка к конкурсу были допущены еще четыре кандидата: начальник юридического управления Госгеонедра Кристина Браиловская, а также временно безработные Роман Сарамага, Сергей Кузьмин и Максим Карпин.

В ходе собеседования Кирилюк сообщил, что служба уже подготовила для будущих аукционов ряд новых нефтегазовых участков.

"На сегодня мы подготовили для проведения аукционов более 30 нефтегазовых участков и около 30 участков с другими полезными ископаемыми. Среди таких ископаемых является янтарь, цветные металлы, графит - все то, что пользуется огромным спросом не только в Украине, но и во всем мире", - сказал он, добавив, что в этом году на аукционы будут выставлены более 30 000 квадратных километров недр для добычи углеводородов.

В Госгеонедра напомнили, что Кирилюк последние полтора года был временно исполняющим обязанности председателя службы.

Конкурс на должность главы Государственной службы геологии и недр Кабмин начал в феврале 2019 года.

Оклад главы госслужбы составит 18 000 грн плюс надбавки и дополнительные стимулирующие выплаты, предусмотренные законом.

Глава Госгеонедр назначается на 5 лет с правом повторного назначения на еще один срок.

Сообщалось, что в октябре 2018 года вступило в силу постановление Кабмина "О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов". Теперь Госслужба геологии и недр будет выставлять на электронные аукционы в ProZorro разрешения на пользование недрами.