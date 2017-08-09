Кабмин основал Координационный центр по вопросам энергетики и назначил главу

На заседании Кабинета министров Украины в среду, 9 августа, был принят проект постановления, в соответствии с которым в стране будет основан Координационный центр по обеспечению внедрения нового рынка электроэнергии, сообщает РБК-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, данный центр будет создан "для контроля и координации работы" ведомств, функционирование которых будет направлено на внедрение положений закона "О рынке электроэнергии", для подготовки предложений и рекомендаций.

Отмечается, что главой нового центра станет вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. В состав Координационного центра по вопросам энергетики также войдут глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, заместители глав министерств финансов, юстиции, регионального развития, народные депутаты, а также главы государственных компаний.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Кабинет министров Украины принял решение разорвать соглашение с Россией о взаимодействии при экспорте товаров военного назначения в третьи страны. По полученным данным, соответствующее правительственное решение было принято во время заседания Кабмина в среду, 9 августа.