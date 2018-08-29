Кабмин оставил неизменной цену на газ для населения до 1 октября

Кабинет министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 августа, сообщил источник в Кабмине исключительно на правах анонимности.

При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик не стал отвечать на вопросы журналистов после заседания правительства.

Таким образом, он не прокомментировал данный вопрос.

В то же время Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook, со ссылкой на другие СМИ, сообщила о продлении спецобязательств до 1 октября.

Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня. 30 мая Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года, а 26 июля - до 1 сентября.

Правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров. Об этом сообщает УНИАН.