Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал конкурс на замещение должности главы правления "Нафтогаза", которая станет вакантной после 22 марта.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

"Мы сегодня принимает решение о том, чтобы с 23 марта объявить публичный, открытый конкурс согласно постановлению правительства No777 на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Также обратимся к наблюдательному совету с точки зрения подготовки предложений условий нового контракта нового председателя", - сказал премьер-министр Украины.