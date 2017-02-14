Кабмин отложил вопрос чрезвычайного положения в энергетике

На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины вопрос введения чрезвычайного положения в энергетике не рассматривался.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр Павел Розенко, передает LIGA.net.

"Нет, мы вопрос введения чрезвычайного положения не рассматривали", - сказал Розенко, отвечая на вопрос журналистов.

В свою очередь, вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко отметил, что принимаются другие антикризисные меры. "Нам нужно смотреть с точки зрения пиковых нагрузок - что, каким образом работает промышленность... Тут день-два - такой важности не имеют. Главное, процесс антикризисных мер уже запущен", - сказал он.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициировало введение чрезвычайного положения в энергетической сфере в связи с прекращением поставок антрацитовой группы угля с неподконтрольных территорий Донбасса. 13 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что вопрос будет рассмотрен на длижайшем заседании Кабмина.

Как заявлял ранее премьер-министр Владимир Гройсман, получению угля с неподконтрольных территорий в Донбассе на данный момент нет альтернативы.

25 января 2017 года несколько народных депутатов, среди которых - Семен Семенченко и Павел Костенко, на перегоне Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово. По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.

Против блокады оккупированных территорий выступил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.

Протестующие демонтировали участок железнодорожного пути на линии разграничения в Луганской области.

Участники блокады пригрозили в случае их силового разгона уничтожить ж/д магистрали.