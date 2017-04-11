Кабмин отменит налогообложение пенсий работающих пенсионеров с 1 октября

Кабинет министров Украины отменит налогообложение пенсий работающих пенсионеров с 1 октября 2017 года. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"С первого октября мы отменим налогообложение пенсий для пенсионеров, которые работают", - заявил Гройсман.

Гройсман также отметил, что повышение пенсий получат 9 млн граждан Украины.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий состоится 1 мая 2017 года.

"В государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - заявил Розенко.

По его словам, для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%.