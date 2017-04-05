Кабмин отменит оплату коммунальных услуг в рассрочку

В меморандуме МВФ среди прочего идет речь об отмене оплаты за отопление в рассрочку.

В числе обязательств правительства Украины перед Международным фондом, которые изложены в Меморандуме, среди прочего идет речь об отмене оплаты за отопление в рассрочку, сообщается в одном из пунктов меморандума МВФ.

"Мы также отменим схемы, по которым не получающие субсидий домохозяйства могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев ("в рассрочку") (Постановления Кабинета Министров NoNo 630 и 357) с 1 мая 2017 года", - говорится в тексте документа.

Как сообщал УНИАН, МВФ требовал до 1 апреля 2017 года отменить норму, по которой домохозяйства, которые не получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев.

Согласно меморандуму, МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. метр для индивидуального отопления, и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. метр электроэнергии, используемой для индивидуального отопления.