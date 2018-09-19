Кабмин отстранил руководство Гослекслужбы

Кабмин отстранил от должностей руководство Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, инициировав дисциплинарное производство. Причина - во временном запрете реализации вакцин.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отстранены глава Гослекслужбы Наталья Гудзь и ее первый заместитель Владислав Целина.

Такое решение Кабмин принял "по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года".

По данным правительства, Гослекслужба в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин. Речь идет о вакцинах против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.

В Минздраве считают, что чиновники выносили запреты вопреки установленному порядку. Выводы расследования подтверждают, что у Гудзь и Целины не было достаточных оснований для таких решений, заявили в министерстве.

В то же время, считают в Минздраве, действия руководства Гослекслужбы угрожали процессу иммунизации украинских детей.

30 августа Гослекслужба запретила лекарственное средство пентаксим из-за нарушения требований законодательства. Пентаксим - это вакцина для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита.