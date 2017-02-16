Кабмин пересмотрит перечень товаров, которые можно перевозить через линию столкновения - П.Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет пересмотрен и ограничен перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс- службу АП.

"Президент также сообщил, что вчера на совещании с участием, в том числе и Премьер-министра, была достигнута договоренность еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения. Силовые структуры получили поручения относительно усиления борьбы с контрабандой. И к контролю не просто возможное, а крайне желательное приобщение народных депутатов и общественности, отметил Глава государства", - говорится в сообщении.

П.Порошенко также отметил, что государство воплощает стратегию восстановления территориальной целостности страны, возвращения Донбасса в Украину, и возвращения Украины на Донбасс.

"Именно исходя из этой стратегии и только поэтому сохраняем крайне ограниченные и очень лимитированные экономические отношения. Подчеркиваю, это не торговля с оккупантами. Это - сотрудничество с теми предприятиями, которые, находясь на оккупированной территории, смогли остаться в правовом поле Украины. Те, кто платят налоги в бюджет Украины", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, П.Порошенко пообещал найти оптимальные пути для прекращения блокады на Донбассе.