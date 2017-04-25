Кабмин планирует, что декларации о доходах будут подавать все украинцы

Кабинет министров планирует до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговый контроль расходов физлиц косвенными методами

Об этом говорится в приоритетном плане действий правительства на этот год, утвержденном постановлением Кабмина, передает УНИАН.

В частности, законопроект будет предусматривать внедрение автоматизированной системы мониторинга соответствия расходов физических лиц полученным доходам.

Заметим, что 31 октября прошлого года завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Введение системы электронного декларирования активов чиновников было требованием всех основных международных партнеров Украины, среди которых МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕС и США.