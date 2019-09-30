Кабмин планирует ввести в действие План обороны Украины - программа правительства

Сегодня на сайте Рады появился текст программы работы Кабинета министров на следующие пять лет.

Украинское правительство разрабатывает Стратегию военной безопасности страны, а также намерено разработать и ввести в действие План обороны Украины, говорится в плане работы Кабмина на следующие пять лет. Согласно документу, Министерство обороны и Вооруженные силы должны избавиться от несвойственных им функций.

"В ходе этой работы мы постоянно проводим комплексный стратегический анализ реальных и потенциальных угроз национальной безопасности в военной сфере, разрабатываем планы действий по защите национальных интересов государства, планируем согласованное развитие и достижение определенных возможностей сил обороны, и определяем необходимые критерии поддержания боеспособности сил обороны и их готовности к выполнению задач по назначению", - говорится в программе, текст которой опубликовали на сайте Верховной Рады.

В результате Кабмин планирует разработать и ввести в действие План обороны Украины, который определит содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных мероприятий по защите страны.

Также в планы правительства входит разработка Комплексной программы развития Вооруженных сил и индивидуальных программ развития отдельных видов ВСУ и других сил обороны. Кроме того, Кабмин хочет создать новую систему территориальной обороны государства с привлечением широких слоев населения.

В программе отмечено, что Минобороны и ВСУ должны избавиться несвойственных им функций, которые вызывают коррупционные риски и не обеспечивают эффективное использования активов государства.

В частности, земли обороны и другие активы будут учтены, их использование планируют максимально урегулировать и сделать прозрачным. Будут введены новые подходы к управлению активами и инвестициями для обеспечения ВСУ, других составляющих сил обороны необходимой инфраструктурой.

Напомним, на сайте Верховной Рады появился текст программы работы Кабинета министров на следующие пять лет. В самом документе говорится о том, что программа - это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что Кабинет министров планирует представить программу в Верховной Раде уже на этой неделе. Глава правительства надеется, что народные депутаты поддержат представленный план. По материалам: Интерфакс-Украина /