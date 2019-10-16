Кабмин поддержал законопроект о реформе налоговой и таможенной служб

В среду, 16 октября, Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволит территориальным органам Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы работать не как юридическим лицам, а как обособленным подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Документ предусматривает внесение изменений в законы и кодексы Украины, согласно которым: ГТС и ГНС смогут создавать обособленные подразделения без статуса юрлица, что обеспечит возможность осуществления деятельности в формате единых юрлиц; измененяется понятийный аппарат в законодательстве; главы ГТС и ГНС смогут делегировать полномочия руководителям подразделений (территориальных органов) в соответствии с положениями о территориальных органах; определяются особенности оплаты труда госслужащих Гостаможслужбы, ГНС и их территориальных органов, с учетом положений Таможенного и Налогового кодексов Украины; предоставляется возможность бесплатно и открыто получать обезличенную информацию об экспортно-импортных операциях, в том числе о таможенной стоимости товаров, о правонарушениях; расширяется возможность применения в таможенном деле электронных документов; изъятое таможнями имущество будет открыто реализовываться на аукционах через электронные торговые системы; главы местных госадминистраций не будут влиять на назначение и увольнение руководителей таможен.

В Кабмине подчеркнули, что закон будет способствовать снижению временных и денежных затрат для бизнеса при таможенных процедурах, приближению к полной электронизации процессов на таможне, внедрению эффективной организационной структуры, построенной по функциональному принципу.