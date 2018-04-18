Кабмин подготовил макропрогноз на следующие три года

Министерство финансов ожидает ускорения роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижения инфляции до 6,5% и среднегодовой курс гривны на уровне 30,5 грн/$.

Об этом говорится в проекте основных направлений бюджетной политики Украины, который правительство рассмотрит сегодня, передает УНИАН.

Дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП. При этом в 2020 и 2021 году рост экономики прогнозируется соответственно на уровне 4% и 6,3%, инфляция - на уровне 5% и 4,8%, уровень безработицы - 8,5% и 8,3%, среднегодовой курс гривны - 31,4 грн/$ и 31,8 грн/$.

Граничный размер дефицита госбюджета в 2019-2020 годах планируется на уровне 2% ВВП.

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