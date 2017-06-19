Кабмин поручил "Киевтрансгазу" возобновить поставки горячей воды в столице

Министерство энергетики и угольной промышленности дало поручение "Киевтрансгазу" подключиться к сети ТЭЦ-6 в Киеве и возобновить поставки горячей воды в нескольких районах города. Об этом сообщает "Украинская правда. Киев".

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что поручение "Киевтрансгазу" о подсоединении к давлению ТЭЦ-6 было дано еще 5 суток назад, однако вопрос так и не был решен. Министр призвал премьера Владимира Гройсмана дать аналогичное поручение со своей стороны.

В то же время вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что из всех долгов по Украине, которые накопились за услуги ЖКХ на конец отопительного сезона в размере 3,8 миллиарда гривен, 25% сформировало "Киевэнерго".

Он также отметил, что население платит за коммунальные услуги в полном объеме. Если брать по всей Украине, то уровень расчетов составляет 105%.

По его словам, в целом по Украине местные бюджеты растут на 35-50%, но качество услуг ЖКХ при этом не повышается.

Напомним, 30 мая "Киевтрансгаз" прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой Оболонь, Троещину, Радужный и Лесной массивы Киева. Компания "Киевэнерго" заявила, что несет от такого отключения миллионные убытки, а киевляне могут просидеть без горячей воды до октября.

Как сообщала "Страна", в Киевэнерго назвали десятку главных должников за тепло из числа государственных учреждений.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Киевэнерго" рассказали, какой район больше всех задолжал за электроэнергию. Также в Киевэнерго оценили свои убытки в 1 миллион гривен в неделю.