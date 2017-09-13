Кабмин поручил провести инвентаризацию конфискованного Одесского НПЗ

Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества Украины проведут инвентаризацию имущественных комплексов (движимое и недвижимое имущество, земельные участки), конфискованных у ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Энергия и газ Украина" и переданных на ответственное хранение и в оперативное управление ГП "Укртранснефтепродукт".

Соответствующее распоряжение Кабинет министров одобрил на заседании в среду, дополнив свое решение о передаче этих имущественных комплексов ФГИ от 18 августа этого года.

Согласно пояснительной записке, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", без такой инвентаризации передача имущества Фонду невозможна, тем более что четкий перечень этого имущества отсутствует в судебном решении о конфискации.

Как сообщалось, 19 июня этого года Суворовский райсуд Одессы принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов (ЦИК) Одесского НПЗ и "Энергия и газ Украины", принадлежащих группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко. "В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации ЦИК Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко. Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров", - прокомментировал решение генпрокурор Юрий Луценко.

В конце июля это решение подтвердил апелляционный суд.

Российская компания "ЛУКОЙЛ" приобрела два пакета акций ОАО "Одесский НПЗ" по 25,95% на некоммерческих конкурсах в 1999 году за 27,27 млн грн, затем увеличила свою долю до 97%.

Проектная мощность предприятия по переработке сырья составляет 2,8 млн тонн в год.

В августе 2005 года Одесский НПЗ был остановлен на реконструкцию и возобновил работу лишь в апреле 2008 года, однако затем вновь был остановлен в октябре 2010 года в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов в Украине, а также с изменением схемы поставок нефти.

В 2013 году Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ" купила группа "ВЕТЭК" С.Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче "ВЕТЭК" предприятия в залог ОАО "Банк ВТБ" (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает.

"Энергия и Газ Украина" принадлежит открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ, нежилые здания энергоблока - когенерационная установка для комбинированного производства тепло- и электроэнергии с утилизацией атмосферного остатка висбрекинга, обеспечивающая жизнедеятельность Одесского НПЗ.

Оба общества (99,5766% и 100% соответственно) принадлежат кипрской Empson Ltd (Кипр), через которую ГК "ВЕТЭК" приобрела Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ".

Энергореформа

http://reform.energy/