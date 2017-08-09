Кабмин повысил минимальные цены на алкоголь

Кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым должны быть повышены минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить долю теневой экономики, Кабинет министров повысил минимальные цены на алкоголь. В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 14,0-19,41%; виски, ром и джин - на 6,5-6,6%; коньяк (бренди) - на 12,3-29,1%; вина с добавлением спирта, игристые - на 7,1- 13,3%", - отмечается в сообщении. Читайте также: В Украине подорожают водка, коньяк и вино - СМИ

Это решение объясняется тем, что минимальные цены на алкоголь, которые действуют сейчас, не покрывают расходы на реализацию или производство продукции. В частности, в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина) и на стоимость других составляющих цены.